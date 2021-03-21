Açıkça dile getirdi: "Sıra Medeni Kanun'da!"

21 Mart 2021 Pazar, 09:28

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi’nden AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kararıyla çekilmesi sonrası dinci çevreler Erdoğan'a 'teşekkür' sırasına girdi.

Bunlar arasında kimileri ise yeni hedeflerinin Medeni Kanun olduğunu açıkça dillendirmeye başladı.

"Nafaka" konusuyla ilgili olarak zaman zaman “Süresiz Nafaka Mağdurları Platformu Kurucu Başkanı” sıfatıyla medya organlarında boy gösteren Mesut Arabul isimli şahıs, sözleşmeden çekilme kararını sosyal medya hesabından “Yaşayıp yaşayabileceğim en mutlu günü yaşıyorum” diyerek kutladı.

“Lakin! sözleşme gereği çıkarılan 6284 sayılı yasa ve belirlenen politikadan vazgeçilmediği sürece sözleşmenin feshedilmiş olması tek başına yeterli değil. Yaşanan sorunlar devam edecek.” diyen Arabul, bir başka paylaşımında da sırada Medeni Kanun’un olduğunu belirtip “Kadın ile Erkek arasında çatışmaya sebep olan, aile kurumuna zarar veren tek bir yasa maddesi bile kalmayana dek susmayacağız!” ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşımlar:





