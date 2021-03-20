AKP'den yeni hamle: 'İstanbul Sözleşmesi' yerine 'Ankara Sözleşmesi'

20 Mart 2021 Cumartesi, 22:38

A Haber'de bir programa katılan AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İstanbul Sözleşmesi'nin yerine Ankara Sözleşmesi'ni hazırladıklarını söyleyen Kaya şöyle konuştu:

"Bugün geldiğimiz noktada İstanbul Sözleşmesi'nin kutuplaşmaya yol açtığını görüyoruz. Bu ayrışma kutuplaşma bizi, 'İstanbul Sözleşmesi olmasa da olur. Aslolan hukuktur' noktasına getirdi. Farklı polemiklerin gündeme gelmesiyle İstanbul Sözleşmesi'nin yerine farklı bir sözleşmenin gelmesi zorunlu olmuştur. Ankara Sözleşmesi hazırlıyoruz.”