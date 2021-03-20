CHP İstanbul Sözleşmesi'nin feshini Danıştay'a götürecek

20 Mart 2021 Cumartesi, 19:40

Resmi Gazete’de bugün yayınlanan iki önemli kararın ardından CHP’de olağanüstü toplantılar yapıldı. CHP Genel Merkezi’nde, önce MYK ardından PM toplandı.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Ankara’da genel merkezde yüz yüze yapılan toplantılarda; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi”nin feshedilmesi ile Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesi ele alındı.

“DİĞER ULUSLARARASI ANLAŞMALARIN DA FESHEDİLEBİLECEĞİ ANLAMINA GELİR”

ANKA Haber Ajansı’nın edindiği bilgiye göre toplantıda; Türkiye’nin ilk kez insan hakları ile ilgili bir sözleşmeden çekildiği ve Anayasa’nın 90. maddesine göre bir sözleşmenin ancak kanunla kaldırılabileceği, bu nedenle TBMM devre dışı bırakıldığı için kararın “yok hükmünde” olduğu belirtildi. Kemal Kılıçdaroğlu, sözleşmedeki maddelerin önemine vurgu yaparak, “Uluslararası anlaşmaların bir tanesini feshetmek, diğer uluslararası anlaşmaları da aynı yöntemle feshedebileceği anlamına geliyor. Bu Türkiye açısından çok sıkıntılı bir durumdur. Recep Tayyip Erdoğan, milli güvenlik sorudur” ve “Bundan sonra Türkiye’de herhangi bir kadın ve kız çocuğu şiddet, taciz ve tecavüze uğrarsa Cumhurbaşkanı bundan tek başına sorumludur” değerlendirmesi yaptı.

“42 MİLYON KADIN DA AÇILACAK DAVAYA TARAF OLMALI”

CHP Genel Merkezi’nde bugün yapılan toplantılar sonucunda İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesine karşı Danıştay’a başvurulması kararı çıktı. Yapılacak başvuruda, kadın örgütleri ve 42 milyon kadının bu davaya taraf olması için çağrı yapılacak.

Kılıçdaroğlu toplantıda, Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu’nun getirilmesine ilişkin de “Türkiye yönetilemiyor. Bu savrulduklarının göstergesi. Recep Tayyip Erdoğan’ın bir an önce, erken seçimle, yönetimden uzaklaşması gerekiyor” yorumunu yaptığı öğrenildi.