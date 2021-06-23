"Açıklamalar 'FETÖ borsası'nın itirafıdır": CHP'den komisyon talebi

23 Haziran 2021 Çarşamba, 10:37

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, 27 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergede Süleyman Özışık’ın açıklamaları ile yeniden gündeme gelen "FETÖ borsası" iddialarının araştırılması için komisyon kurulmasını talep etti.

15 Temmuz darbe girişiminden sonra başlatılan hukuki süreçte kurulan OHAL Komisyonuna 2021 Mayıs sonu itibarıyla 126 bin 674 başvuru olduğunu belirten Hakverdi, “Günümüzde dahi halen süreç devam etmekte ve siyasi ayağı hariç FETÖ terör örgütü ile bağlantısı bulunanlar kovuşturulmaktadır. Ancak kamuoyuna yansıyan bazı bilgiler hem bu soruşturmaya hem de darbe sonrası başlatılan hukuki sürece dair vatandaşlarımızın güvenini yitirmesine sebep olmuştur. Birçoğu hakkında bir yargı kararı olmamasına rağmen; Bank Asya’ya hesap açanlardan tutun, askeri okul öğrencilerine, öğretmenlere hatta küçük esnafına kadar birçok kişiye FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesi ile cezalar verilip, mallarına el konulmuş yine birçok kişi mesleklerinden ihraç edilmişlerdir. Özellikle FETÖ ile irtibatlı ve iltisaklı bazı siyasilerin, iş insanlarının ve birtakım şahısların para karşılığında aklandığı ve dosyalarının sümen altı edildiği ve bu konuda bir FETÖ Borsası kurulduğu iddiaları kamuoyu vicdanını derinden yaralamıştır. Bu konuda gerek AKP milletvekilleri gerekse iktidara yakın “gazeteciler” in yaptığı açıklamalar, o dönem birbiri ardına düşmüş ve FETÖ Borsasının varlığı adeta onaylanmıştır.” dedi.

“ÖZIŞIK’IN AÇIKLAMALARI FETÖ BORSASI’NIN İTİRAFIDIR”

Hakverdi önergesinde son günlerde birçok iddia ile gündeme gelen Özışık kardeşlerden Süleyman Özışık’ın geçmiş dönemde yaptığı ve yeni açığa çıkan konuşması nedeniyle "FETÖ borsası"nın yeniden kamuoyu gündemine geldiğini belirterek “Özışık’ın açıklamaları FETÖ Borsası’nın itirafı niteliğindedir” dedi.

Özışık'in "Gerek Süleyman Soylu'ya gerek OHAL işlemleri komisyonuna, gerek diğer mercilere, masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki; 'bu insanlar masum çıkmazsa hesabını benden sorun' ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı." ifadelerini kullandığını hatırlatan Hakverdi, “Özışık, savcı mıdır? Hâkim midir? Komisyon üyesi midir? Dosyalarını Soylu ve diğer mercilere ilettiği ve “masum olduğuna inandığı” insanlar kimlerdir? Bu insanlar ile nasıl bir bağ kurulmuş “bu masum dosyalar” karşılığında o insanlardan ne talep edilmiştir?” diyerek bir an önce TBMM çatısı altında araştırma komisyonu kurulması gerektiğini ifade etti.

PARASI VE SİYASİ BAĞLANTISI OLAN KURTULDU, TÜM SUÇ DİĞERLERİNE KALDI

"FETÖ Borsası"na dair iddiaları AKP milletvekilleri ve iktidara yakın gazetecilerin daha önce de dile getirdiğinin altını çizen Hakverdi, “AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, katıldığı bir televizyon programında, “FETÖ borsası kuruldu, itirafçı adı altında iş adamları serbest bırakılıyor” derken, yine iktidarın yayın organlarından Sabah Gazetesi'nde yazan Dilek Güngör’ün “FETÖ soruşturmaları kapsamında içeri atılan örgütün bazı kilit veya paralı elemanlarının serbest kalması için bir tür tahliye oyunu oynanıyor. İddialara göre, her ilde bir FETÖ'cü kurtarma borsası oluşmuş. Mahkumun önem derecesine ve parasına göre serbest kalma maliyeti belirleniyor. Misal, kiminden 100 bin, kiminden 1 milyon, kiminden 10 milyon TL isteniyor.” şeklindeki ifadelerini hatırlattı.

"FETÖ Borsası" konusunda birçok sorunun yanıtsız kaldığını ve bunun hem kamuoyu vicdanını derinden yaraladığını hem de FETÖ soruşturmalarının bu şekilde sulandırıldığını ifade eden Hakverdi “Maalesef savcıların görevini yapmadığı bu dönemde halkımız adına bu araştırmayı yapmak TBMM’de görev yapan milletvekillerine düşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’ni hedef alan kişilerin bir borsa kurularak para karşılığı serbest bırakıldığı iddiaları hala aydınlatılmamıştır. Özellikle Süleyman Özışık’ın yaptığı açıklamada bahsettiği ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ve diğer mercilere götürerek akladığı binlerce insan olmak üzere, siyasi bağlantılarını, nüfusunu ve maddi gücünü kullanarak aklananların, onlara aracılık edenlerin ve bu süreçte sorumluluğu olanların ve görevini kötüye kullananların belirlenmesi için Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını istediklerini” kaydetti.











