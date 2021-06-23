Özışık'ın sözlerinin ardından KESK'ten suç duyurusu: "İktidar suçüstü yakalandı!"

23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:54

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile kendisi arasında aracılık yaptığını iddia ettiği, AKP'ye yakınlığıyla bilinen Süleyman Özışık'ın OHAL İşlemleri Komisyonu ile ilgili açıklamaları tepki çekti.

Özışık'ın İnterner Haber isim Youtube kanalında sarf ettiği "Ben gerek Süleyman Soylu'ya, gerek OHAL işlemleri komisyonuna, gerek diğer mercilere masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki 'Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun'. Araştırmalar yapıldı, hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı ve hepsi görevlerine iade edildi" sözleri sonrası Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) konuyu yargıya taşıdı.

"ÖZIŞIK'IN İTİRAFI BİZİ DOĞRULADI"

KESK'ten yapılan yazılı açıklamada, Özışık'ın ifşası sonrası iktidarın suçüstü yakalandığı vurgulanarak şu ifadeler kullanıldı:

"Başından beri ihraçların güvencesizleştirmenin en büyük adımı olmasının yanı sıra iktidarın kadrolaşma ve devleti tek parti devleti haline getirmede başvurduğu sivil darbe uygulaması olduğunu belirtiyoruz. Yine KESK'lilerin sendikal eylem ve etkinliklere katıldıkları, iktidarın emek karşıtı politikalarını eleştirdikleri ve teşhir ettikleri için ihraç edildikleri, komisyondaki dosyalarının da bekletilerek ikinci bir öç almaya dönüştürüldüğünü ısrarla ifade ettik. Tüm gelişmeler ve son olarak Özışık'ın itirafı görüş ve değerlendirmelerimizi doğrulamaktadır."

"Son günlerdeki tüm iddia ve tartışmalar bir yana bırakılsa dahi sadece Özışık'ın iddiası nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun derhal istifa etmesi gerekmektedir" denilen KESK açıklamasında "İşlenen suça dâhil olan tüm kişiler istifa etmeli ya da görevden alınarak derhal yargılanmalıdır. Sürecin takipçisi olacak, er ya da geç yargıda hesap vermelerini sağlamak için mücadelemizi kesintisiz sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

"İHRAÇ EDİLENLERİN TÜMÜ GÖREVLERİNE İADE EDİLMELİ"

"İhraç süreci ve sonrasına ilişkin iktidarın politikası, argümanları, iddiaları çökmüştür" denilen açıklama şu taleplerle tamamlandı:

"OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmedir. Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. İhraçların devamını sağlayan 373 sayılı KHK'nın geçici 35. Maddesi iptal edilmelidir."