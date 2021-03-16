Açıklanan ekonomi paketine yönelik Kılıçdaroğlu: "İçeriği boş, samimi değil"
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) dün genel başkan Kılıçdaroğlu başkanlığında basına kapalı olarak toplandı.
Edinilen bilgilere göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta açıkladığı ekonomi paketine yönelik “Bu 23’üncü paket. İçeriği boş, samimi değil. ‘İşsize iş bulacağız’ diye bir şey var mı? Bu iktidar, ne yargı ne de ekonomi alanında reform yapamaz” değerlendirmesinde bulundu. Geçen hafta Uşak, Manisa ve İzmir ziyaretlerindeki izlenimlerini paylaşan Kılıçdaroğlu, “Esnaf çok dertli” dedi.
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