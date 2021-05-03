Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 2 bin 767 lira oldu
Türk-İş, 4 kişilik ailenin açlık sınırını 2 bin 767, yoksulluk sınırını 9 bin 13 lira olarak hesapladı. Bu hesaplara göre yılın birinci yarısı dolmadan asgari ücret açlık sınırının altına inmesi bekleniyor.
İktidarın “Alım gücünü yükselttik, çalışanları enflasyona ezdirmedik” iddiasına karşın veriler tam tersini söylüyor. Bekâr bir çalışanın aylık asgari harcama tutarı son bir yılda 476 lira arttı. Yaklaşık 7 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti olan asgari ücretin açlık sınırının altına düşmesine de ramak kaldı. Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 2 bin 767 lira. Böyle giderse daha yılın birinci yarısı dolmadan asgari ücret açlık sınırının altına inecek, yoksulluk sınırı ise 10 bin liraya dayanacak.
Türk-İş’in nisan ayı için açıkladığı hesaplamalara göre yoksulluk sınırı 9 bin lirayı da aşarak, 9 bin 14 lira oldu. Açlık sınırı 2 bin 767 liraya, bekâr bir çalışanın aylık en düşük yaşam maliyeti tutarı da 3 bin 360 liraya ulaştı. Türk-İş’in yıllardır sürdürdüğü araştırmalar ise yıllar içerisindeki yoksullaşmayı ortaya koyuyor.
- Ocak 2018’de bekâr bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı bin 999 liraydı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 615 lira, yoksulluk sınırı da 5 bin 262 lira olarak hesaplanmıştı.
- Temmuz 2018’de bir kişinin aylık geçim maliyeti o dönemki asgari ücretin 533 lira fazlasıyla 2 bin 136 liraydı. Açlık sınırı bin 738 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 662 liraydı.
- Ocak 2019’da bir çalışanın yaşam maliyeti net 2 bin 452’ye çıkarken, açlık sınırı 2 bin lirayı, yoksulluk sınırı da 6 bin lirayı aştı.
- Temmuz 2019’da çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı 2 bin 565 liraya yükseldi. Açlık sınırı 2 bin 75 lira, yoksulluk sınırı da 6 bin 760 liraya çıktı.
- Ocak 2020’de “Gıda fiyatları el yakıyor” diyen Türk-İş, bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarını 2 bin 698 lira, açlık sınırını 2 bin 219 lira olarak hesapladı. Yoksulluk sınırı ise 7 bin sınırını da aşarak, 7 bin 229 liraya fırladı.
EN AZ HARCAMA 3 BİN TL
2021’e gelindiğinde ise bekâr bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı 3 bin 222 liraya fırladı. Ocak 2021’de açlık sınırı 2 bin 652 lira oldu. Yoksulluk sınırı 8 bin 638’e yükseldi. Şubatta, “Hayat pahalılığı enflasyon artışıyla dayanılmaz noktada” diyen Türk-İş, açlık sınırını 2 bin 719 lira, yoksulluk sınırını 8 bin 856 lira olarak hesapladı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 3 bin 297 liraya çıktı. Martta açlık sınırı 2 bin 736 lira, yoksulluk sınırı 8 bin 912 lira oldu. Bekâr çalışanın yaşama maliyeti 3 bin 317 liraya çıktı.
Ocak 2018’de açlık sınırı bin 615 lira iken bugün bu rakam 2 bin 767 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 5 bin 262 liradan 9 bin 14 liraya ulaştı. Asgari ücret 2 bin 825 lira olduğu bir dönemde çalışan 2 bin 767 TL olan açlık sınırına biraz daha yaklaşmış oldu.
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