Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 2 bin 767 lira oldu

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 04:00

İktidarın “Alım gücünü yükselttik, çalışanları enflasyona ezdirmedik” iddiasına karşın veriler tam tersini söylüyor. Bekâr bir çalışanın aylık asgari harcama tutarı son bir yılda 476 lira arttı. Yaklaşık 7 milyon işçinin bir aylık geçim ücreti olan asgari ücretin açlık sınırının altına düşmesine de ramak kaldı. Asgari ücret 2 bin 825 lira, açlık sınırı 2 bin 767 lira. Böyle giderse daha yılın birinci yarısı dolmadan asgari ücret açlık sınırının altına inecek, yoksulluk sınırı ise 10 bin liraya dayanacak.

Türk-İş’in nisan ayı için açıkladığı hesaplamalara göre yoksulluk sınırı 9 bin lirayı da aşarak, 9 bin 14 lira oldu. Açlık sınırı 2 bin 767 liraya, bekâr bir çalışanın aylık en düşük yaşam maliyeti tutarı da 3 bin 360 liraya ulaştı. Türk-İş’in yıllardır sürdürdüğü araştırmalar ise yıllar içerisindeki yoksullaşmayı ortaya koyuyor.

- Ocak 2018’de bekâr bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı bin 999 liraydı. 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 615 lira, yoksulluk sınırı da 5 bin 262 lira olarak hesaplanmıştı.

- Temmuz 2018’de bir kişinin aylık geçim maliyeti o dönemki asgari ücretin 533 lira fazlasıyla 2 bin 136 liraydı. Açlık sınırı bin 738 lira, yoksulluk sınırı 5 bin 662 liraydı.

- Ocak 2019’da bir çalışanın yaşam maliyeti net 2 bin 452’ye çıkarken, açlık sınırı 2 bin lirayı, yoksulluk sınırı da 6 bin lirayı aştı.

- Temmuz 2019’da çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı 2 bin 565 liraya yükseldi. Açlık sınırı 2 bin 75 lira, yoksulluk sınırı da 6 bin 760 liraya çıktı.

- Ocak 2020’de “Gıda fiyatları el yakıyor” diyen Türk-İş, bir çalışanın aylık yaşam maliyeti tutarını 2 bin 698 lira, açlık sınırını 2 bin 219 lira olarak hesapladı. Yoksulluk sınırı ise 7 bin sınırını da aşarak, 7 bin 229 liraya fırladı.

EN AZ HARCAMA 3 BİN TL

2021’e gelindiğinde ise bekâr bir çalışanın yaşayabilmesi için yapması gereken asgari harcama tutarı 3 bin 222 liraya fırladı. Ocak 2021’de açlık sınırı 2 bin 652 lira oldu. Yoksulluk sınırı 8 bin 638’e yükseldi. Şubatta, “Hayat pahalılığı enflasyon artışıyla dayanılmaz noktada” diyen Türk-İş, açlık sınırını 2 bin 719 lira, yoksulluk sınırını 8 bin 856 lira olarak hesapladı. Bekâr bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de 3 bin 297 liraya çıktı. Martta açlık sınırı 2 bin 736 lira, yoksulluk sınırı 8 bin 912 lira oldu. Bekâr çalışanın yaşama maliyeti 3 bin 317 liraya çıktı.

Ocak 2018’de açlık sınırı bin 615 lira iken bugün bu rakam 2 bin 767 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 5 bin 262 liradan 9 bin 14 liraya ulaştı. Asgari ücret 2 bin 825 lira olduğu bir dönemde çalışan 2 bin 767 TL olan açlık sınırına biraz daha yaklaşmış oldu.