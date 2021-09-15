Acun Ilıcalı canlı yayında açıkladı! O Ses Türkiye'de Hadise'nin yerine gelecek isim belli oldu

15 Eylül 2021 Çarşamba, 16:31

Acun Ilıcalı, bugün kendi kanalında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Ilıcalı, yeni sezon bölümleriyle ekrana dönmeye hazırlanan O Ses Türkiye’nin jüri kadrosunda değişiklik olacağını söyledi ve aklındaki ismi açıkladı.

YENİ SEZONDA HADİSE OLMAYACAK

2011 yılından bu yana O Ses Türkiye'nin jüri kadrosunda yer alan Hadise'nin yeni sezonda olmayacağını söyleyen Acun Ilıcalı, "O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de 'O Ses Rap' var. Hadise'de orada. Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil" ifadelerini kullandı.

OĞUZHAN KOÇ’LA KONUŞUYORUZ

Yeni sezon jüri kadrosu için aklındaki ismi açıklayan Acun Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. Jüride Beyaz olacak diye düşünüyoruz. Oğuzhan Koç ailemizden biri onunla konuşuyoruz, yakıştırıyorum O Ses Türkiye'ye" şeklinde konuştu.

Oğuzhan Koç, daha önce TV8'de Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak ile 3 Adam isimli programı sunmuştu.