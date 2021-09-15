Acun Ilıcalı'dan Hadise açıklaması: O Ses Türkiye’de olacak mı?

15 Eylül 2021 Çarşamba, 09:31

Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum programının bu haftaki konuğu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı oldu.

"SON AŞAMAYA GELDİK"

O Ses Türkiye jürisiyle ilgili gelen soruya Acun Ilıcalı, "Bir şey yaparken karşılıklı konuşuruz. Büyük ihtimalle belli olacak ama iki üç gün müsaade et bana. Bu sene jürileri ikiye ayırdık. O Ses Rap yapacağız. Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz. Hadise'nin O Ses'teki yerine bir isim düşünüyoruz. O isim de çok kolay değil. O açıdan baktığımız zaman kafa yormamız gerekiyor. Son aşamaya geldik" yanıtını verdi.

Ilıcalı, katıldığı programda, İngiltere'den Hull City kulübünü satın almak istediğini de söyledi.

Ilıcalı yaptığı açıklamada, "Hull City'yi almayı düşünüyorum, güzel görüşmeler de yaptık, iki taraf birbirini iyi anladı. Karşı taraf bize güveniyor. Allah izin verirse hayalim gerçekleşecek" dedi.

Geçen sezon Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a hissedar olan Acun Ilıcalı, daha sonra kulüple yollarını ayırmıştı.