Acun Ilıcalı tepki göstermişti, Güntekin Onay'dan yanıt geldi
Acun Ilıcalı, dün katıldığı programda dijital platformu EXXEN'i eleştiren Güntekin Onay'a tepki göstermişti. Onay da sosyal medya hesabından Ilıcalı'ya yanıt verdi.
Acun Ilıcalı, dün Candaş Tolga Işık'ın sunduğu 'Az Önce Konuştum' programına konuk oldu.
Ilıcalı katıldığı canlı yayında, Güntekin Onay'ın EXXEN platformuna yönelik yaptığı,"Exxen'e üye olabilmek için 1.5 saattir uğraşıyorum. Web sitesinden başaramadım. 9300'a mesaj attım. Ücret ödendi, bu kez de şifre gelmedi. 19:45 maçlarına yetişemedim. 22:00 için umudum devam ediyor !" şeklindeki paylaşımına tepki göstermişti.
Ilıcalı, "Güntekin Onay'a ciddi derecede bozuldum. Niye tweet atıyorsun. Arayıp sorsana. Benim arkadaşımsın sen ya! Niye tweet atıyorsun. Ben senin kurumun hakkında tweet atıyor muyum? Hiç mi bir yerde arıza olmuyor. Kusura bakma Güntekin, çalıştığın kurumda bir platform. Orada bir arıza olsa ben takipçilerime tweet atarak anons etmiyorum. Sevdiğim adamlar böyle yapınca üzülüyorum" demişti.
"KİŞİSEL ALGILAMASINA ŞAŞIRDIM"
Acun Ilıcalı’nın bu açıklamalarının ardından Gültekin Onay, Twitter hesabından Ilıcalı'ya yanıt verdi.
Onay, "Girişimciliği, projeleri ve başarılarıyla gurur duyduğum değerli dostum Acun Ilıcal'nın Exxen ile ilgili yaşanan teknik sorunumu kişisel algılamasına şaşırdım. Bu kadar emek ve büyük yatırım var. Farkındalık olsun ki bunlar yaşanmasın. Arkadaşlar aradı, sağolsunlar. Halloldu” ifadelerini kullandı.
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