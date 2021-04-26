Acun Ilıcalı'nın Fortuna Sittard planları istediği gibi gitmedi
Geçen sene hisselerini aldığı Hollanda ekibi Fortuna Sittard'ın Eredivisie'ye çıkmasında pay sahibi olan Acun Ilıcalı'nın, ortaklıktan çekileceği iddia edildi.
Geçtiğimiz yaz Hollanda Eredivisie ekibi Fortuna Sittard'ın ortağı olan medya patronu Acun Ilıcalı'nın, kulüpteki ortaklığından çekileceği iddia edildi. Hollanda basınından Voetbal International'e konuşan Fortuna Sittard başkanı Işıtan Gün ayrılığın gündemde olduğunu, ancak görüşmelerin dostça bir havada geçtiğini belirtti. 46 yaşındaki Türk iş adamı, şunları kaydetti:
"Ayrılırsak, hoş olmayan şekilde olmayacak. Görüşmeler çok iyi ve samimi bir atmosferde gerçekleşiyor."
Konunun ayrıntılarına girmeyen Gün, Acun Ilıcalı'nın geçtiğimiz dönemde yapılan transferlerin karşılığını kulüpten istediğini ve birçok konuda söz sahibi olmaya çalıştığını belirtti. Ilıcalı'yı 25 yıldır tanıdığını belirten Gün, bu ayrılığın kulübü olumsuz yönde etkilemeyeceğini ve şu an bulundukları konuma kendi ayakları üzerinde, bağımsız şekilde geldiklerini ifade etti.
Voetbal International'in verdiği bilgilere göre şu an kulüp hisselerinin %25'inden azına sahip olan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı, bu oranı %60'a çıkarmak istiyordu. İddialara göre Hollanda merkezli bir uluslararası yazılım şirketi, yeşil-sarılı kulübün hisselerini devralmayı planlıyor.
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