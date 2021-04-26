Bayern Munih Julian Nagelsmann’ı istiyor

26 Nisan 2021 Pazartesi, 13:24

Hansi Flick’in sezon sonunda görevinden ayrılacağını açıklamasından sonra Bayern Munih ile birçok isim anılırken Sky Germany’de yer alan haberde Munih yönetiminin Julian Nagelsmann’ı istediği belirtildi.

Haberde RB Leipzig’in Bayern Munih’ten sözleşme fesih bedeli olarak 30 milyon avro istediği ifade edildi.

NAGELSMANN AYRILMAK İSTİYOR

Sky Sports Germany’deki haberde, genç teknik adamın sezon sonunda RB Leipzig’den ayrılmak istediği kaydedildi.

İki kulüp arasında görüşmelerin başladığı, Bayern Munih’in bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında konunun bir kez daha tartışılıp resmi adımın atılmasının beklendiği ifade edildi.