Ada ve koylara kıymayın

16 Nisan 2021 Cuma, 07:20

Muğla Turizm Çevre Vakfı (MUÇEV) tarafından Fethiye-Göcek koyları 3. kişilere kiralanarak ticari işletme haline getirildi. Özel Çevre Koruma bölgesi olmasına rağmen özellikle Yassıca Adaları ve kıyılarda restoran, kulübe, duş, tekne bağlama yeri, iskele gibi yapılaşmalara izin verildi.

Bölgede faaliyet gösteren Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası, Fethiye Esnaf ve Sanatkârlar Odası, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi, FETOB ve TÜRSAB temsilcileri, Yassıca Adaları başta olmak üzere kıyılardaki yapılaşmanın durdurulması ve bakir koyların korunması çağrısı yaptı. Odalar adına açıklama yapan MEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şubesi Başkanı Şaban Arıkan son yıllarda artan yapılaşmanın büyük kaygı verdiğini söyledi.

RANT İÇİN YAPMAYIN

Arıkan, “El değmemiş doğallıkta, özellikle charter ve günübirlik tekneler tarafından tercih edilen kıyılarımızda sayıları her geçen gün artan restoran, kulübe, duş, tekne bağlama yeri, iskele gibi adlar altındaki yapılaşmalar koylarımızın ve denizlerimizin doğallığını yok ettiği gibi, deniz turizminin de sonunu getirecek niteliktedir. Bölgemizin en gözde koylarından biri olan, Türkiye’nin dışa açılan tanıtım fotoğraflarında da yer alan, tekne turizminin marka değeri Yassıca Adaları’nın, kiralanarak işletmeye dönüşeceğini şaşkınlık içerisinde öğrendik. Bu endişe verici duyumdan sonra bölgede planlanan tahribat ve talana ‘dur’ diyoruz. Teknelere bir litre atık için 70 bin TL ceza kesilirken, Yassıca Adalar’ına yapılması gündemde olan işletmeyle birlikte kanalizasyon ve atık sular denize dökülecek, bölgeye, doğal yaşama ve sağlığımıza büyük zarar verecektir. Bu, resmen çevre ve doğal yaşamın katliamıdır” dedi.

Doğanın zarar görmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü: “Doğa harikalarının, kültürel değerlerimizin ve geleceğimizin yok edilmesine asla izin veremeyiz. Talan edilmek istenen değerler, hepimizindir. Körfezimizde ve kıyılarımızdaki tüm yapılaşmanın önüne geçilmedikçe, bölgemize gelen misafirlerimizin huzur bulduğu el değmemiş koylarımız rant uğruna yok edilmeye devam edilecektir. Yassıca Adaları ile bölgemizdeki tüm kıyı ve koylarda devam eden inşaat talanına son verilmesi için tüm yetkili kurumlara, gereğini yerine getirmeleri için çağrıda bulunuyoruz.”