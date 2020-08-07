Ada’da otopark sayısı arttı

07 Ağustos 2020 Cuma, 08:24

Projenin tamamlanması ile bu oran yüzde 45 oranına ulaşacak. Proje bittiğinde iki cadde üzerinde 1644 adet otopark yer alacak. Belediye Başkanı Ömer Günel, tek yön uygulaması olarak anılan Trafik Sakinleştirme Projesi’nin kent merkezine araç ile girişi zorlayan, kent merkezinden çıkışı ise kolaylaştıran bir mantığı bulunduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bu mantık ile kent merkezinde kısa süreli parklanmaya imkân veren alanlar tasarlanmış, uzun süreli otopark için kent merkezi çeperinde otoparklar oluşturulmuştur. Kişiler kent merkezinde uzun süreli otopark alanı olmadığını zamanla kabul edecekler ve bireysel araç kullanımı kent merkezinde azalacaktır” dedi.