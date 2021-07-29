Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, orman yangınlarının araştırılacağını söyledi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını kaydetti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından gerçekleşen orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı.
Gül, yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor." ifadesini kullandı.
Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor.— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) July 29, 2021
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