Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, orman yangınlarının araştırılacağını söyledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin farklı yerlerinde çıkan yangınların başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırıldığını kaydetti.

AA
29 Temmuz 2021 Perşembe, 18:01
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, orman yangınlarının araştırılacağını söyledi
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından gerçekleşen orman yangınları ile ilgili açıklama yaptı.

Gül, yaptığı paylaşımda, "Cennet vatanımızda çıkan yangınların kaynağı ve sebebi başsavcılıklar tarafından her yönüyle araştırılmaktadır. Bütün ihtimaller titizlikle inceleniyor, ilgili tüm kurumlarca gerekli adımlar hassasiyetle atılıyor." ifadesini kullandı.



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