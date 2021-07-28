Son dakika: Manavgat ve Osmaniye'nin ardından Mersin'de de orman yangını
Son dakika haberi... Mersin'in Aydıncık ve Bozyazı ilçelerindeki ormanlık alanlarda yangın çıkarken, havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı.
Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik ve Bozyazı ilçesinin Kötekler mahallelerindeki ormanlık alanlarda, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine söndürme helikopteri, arazöz ve iş makineleri ile bölgeye yönlendirilen orman işçileri, yangına müdahale etmeye başladı. Yangını kontrol altına alma çalışmaları, havadan ve karadan sürüyor.
3 GÜNDE BİN 500 HEKTAR ALAN YANMIŞTI
Öte yandan Aydıncık'ın Pembecik Mahallesi'nde 15 Temmuz'da çıkan orman yangını, 3 günde söndürülmüş, 1500 hektara yakın alan zarar görmüştü.
MANAVGAT VE OSMANİYE'DE DE ORMAN YANGINI ÇIKTI
Bugün Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun olmak üzere 4 ayrı noktada çıkan orman yangını çıkarken, akşam saatlerine doğru Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
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