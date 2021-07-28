Son dakika: Bir orman yangını haberi de Osmaniye'den geldi

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:46

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun olmak üzere 4 ayrı noktada çıkan orman yangını çıktı.

Manavgat'ta çıkan yangının ardında Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.