Son dakika: Bir orman yangını haberi de Osmaniye'den geldi
Son dakika haberi... Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıkarken, bölgeye söndürme ekipleri sevk edildi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Yeniköy, Sarılar, Bahçelievler ve Sorgun olmak üzere 4 ayrı noktada çıkan orman yangını çıktı.
Manavgat'ta çıkan yangının ardında Osmaniye’nin Kadirli ilçesine bağlı Karatepe ve Bozkuyu köyleri arasındaki ormanlık alanda, saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
YANGIN SÖNDÜRME EKİBİ SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Ekipler, rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.
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