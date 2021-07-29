Orman yangınları kontrol altına alınamıyor: Bakanlar açıklama yaptı
Türkiye 'sabotaj' ihtimalini konuşurken Bakan Pakdemirli, "Yangınların sebebiyle ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı" açıklamasında bulundu.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile birlikte orman yangınları ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
Bakan Pakdemirli, yangınlar nedeniyle 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini söyleyerek, 8 ilde devam eden orman yangınlarını kontrol etmenin biraz zaman alacağını belirtti.
Yangınlarla ilgili gelen son bilgilere göre ise, Güvercinlik'te bir otelin tahliye işlemine başlandığı bildirildi. Yangından etkilenen 15 vatandaş taburcu olurken, 10 kişi de yoğun bakımda tedavi görüyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu "Bir vatandaşımız maalesef dün gece vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına ve hemşerilerimize baş sağlığı diliyoruz. Dün akşam yangından etkilenen vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Hamdolsun ciddi bir durum yok. Durumlarının iyi olması sevindirici. Temennimiz bir an önce hem Manavgat'taki hem de Türkiye'nin diğer bölgelerindeki yangınların tamamen kontrol altına alınmasıdır. Arkadaşlarımızın büyük gayretleri var. Vatandaşlarımız da duyarlı. İnşallah can kaybı olmadan bir an önce bu yangınları kontrol altına alıp söndürürüz" ifadelerini kullandı.
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