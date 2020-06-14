Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den Başak Demirtaş paylaşımı
Başak Demirtaş, Vedat Yazıcı isimli bir kişi tarafından sosyal medyada cinsiyetçi saldırıya uğradı. Demirtaş’ın hedef gösterilmesine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’de tepki gösterdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, “Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” paylaşımında bulundu.
NE OLMUŞTU:
Sosyal medyada, Vedat Yazıcı isimli bir kişi Başak Demirtaş’ı hedef alarak cinsiyetçi paylaşımda bulundu. Bunun üzerine “Başak Demirtaş Seninleyiz” etiketi açıldı.
Video Haberler
- İşte son seçim anketinde Erdoğan'ın oy oranı!
- Sivas'ta görüntüledi! Yetkililere seslendi
- Kan donduran görüntüler! Öğrenciyi bıçakladılar
- Antalya'da plajda can pazarı! O anlar kamerada
- Lokantada patlama... Çok sayıda 112 ekibi sevk edildi
- Yer: Caddebostan... Korkunç an kamerada
- Kılıçdaroğlu'na tanıttılar... 700 TL maliyetle üretildi
- Koronavirüs salgını ne zaman duracak? İşte o açıklama
- Dikkat! Yüzde 4 oranında ölümle sonuçlanıyor
- Yılanın köpeğe saldırma anı kamerada