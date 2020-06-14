Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den Başak Demirtaş paylaşımı

14 Haziran 2020 Pazar, 11:58

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından, “Başak Demirtaş’a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır” paylaşımında bulundu.

NE OLMUŞTU:

Sosyal medyada, Vedat Yazıcı isimli bir kişi Başak Demirtaş’ı hedef alarak cinsiyetçi paylaşımda bulundu. Bunun üzerine “Başak Demirtaş Seninleyiz” etiketi açıldı.



