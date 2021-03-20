Adalet Bakanı Gül'den Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül gece saatlerinde Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin açıklama yaptı. Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır" dedi.
Abdulhamit Gül Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine yönelik açıklama yaptı.
Twitter'dan açıklama yapan Gül, şunları yazdı:
Uluslararası sözleşmelerin onayı ve yürürlüğe konulması usulü hukukumuzda açıktır. TBMM katılmayı onaylar, yürütme de bunu bir kararla yürürlüğe koyar. Yürürlüğün aynı şekilde durdurulması ve feshi, yürütmenin yetkisindedir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kadına yönelik şiddetle mücadelede kararlılığımız tamdır. Mağdurlar hakkında adli süreçteki koruma halkasını her geçen gün daha da güçlendiriyoruz.
Bizim için kadına yönelik şiddetle mücadele, bir insan hakları mücadelesidir. Bu anlayışla tüm kurumlarımızla birlikte insanımızın onurunu, aileyi ve toplumsal dokumuzu korumaya kararlılıkla devam ediyoruz.
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