Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı

17 Mart 2021 Çarşamba, 17:44

Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 442 personel alacağını duyurmuştu. Başvurular, 8 Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Kura çekimi bugün saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda noter huzurunda yapıldı. Adaylar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılmadı. Çekim, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak yayınlandı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA

Adaylar, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 442 personel alacağını duyuran Adalet Bakanlığı’nın kura listesine ulaşmak için; adalet.gov.tr, pgm.adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr internet sitelerini kullanabilir.

BELGELER 18-24 MART’TA TESLİM EDİLECEK

Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim edecek.

Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak.

SÖZLÜ SINAVDA EN AZ 60 PUAN GEREKİYOR

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden 60 puan alınması gerekiyor. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

2 AY DENEME SÜRESİ

Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.

Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için 2 aylık deneme süresi uygulanacak. Bu süre sonunda başarısız olan işçilerin iş sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedilecek.

Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecek. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.