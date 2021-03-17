Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları açıklandı
Merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere bin 442 personel alacağını duyuran Adalet Bakanlığı personel alımında kura çekimi bugün yapıldı. İŞKUR tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura çekimi sonuçları canlı yayında açıklandı. Peki Adalet Bakanlığı personel alımı kura sonuçları nasıl sorgulanır?
Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında
görevlendirilmek üzere bin 442 personel alacağını duyurmuştu. Başvurular, 8
Mart'a kadar İŞKUR'un internet sitesi üzerinden gerçekleştirildi. Kura çekimi
bugün saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Toplantı
Salonu'nda noter huzurunda yapıldı. Adaylar, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri
kapsamında, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılmadı. Çekim, Adalet
Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün Youtube kanalından canlı olarak
yayınlandı.
ADALET
BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA
Adaylar, merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere
bin 442 personel alacağını duyuran Adalet Bakanlığı’nın kura listesine ulaşmak
için; adalet.gov.tr, pgm.adalet.gov.tr ve cte.adalet.gov.tr internet sitelerini
kullanabilir.
BELGELER
18-24 MART’TA TESLİM EDİLECEK
Kura ile başvuru yapanlar arasından açık iş sayısının 4 katı
asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek, belirlenen adaylar Bakanlığın
internet sitesinden ilan edilecek.
Bu kapsamda belirlenen asıl ve yedek adaylar, istenilen
belgeleri 18-24 Mart tarihlerinde Adalet Komisyonu Başkanlıklarına teslim
edecek.
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste
Başkanlıkların internet sitesinde ilan edilecek. Sözlü sınav, adayların
başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve beceriler ile yürütmekle
yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine
uygun olarak yapılacak.
SÖZLÜ
SINAVDA EN AZ 60 PUAN GEREKİYOR
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden
60 puan alınması gerekiyor. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın
başvuru esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi
bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı
yüksek olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı
sıralaması belirlenecek.
2 AY DENEME
SÜRESİ
Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla adayın başvuru
esnasındaki öğrenim düzeyi esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş
olana, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde mezuniyet puanı yüksek olana
öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecek.
Ataması yapılan ve göreve başlayan işçiler için 2 aylık
deneme süresi uygulanacak. Bu süre sonunda başarısız olan işçilerin iş
sözleşmesi herhangi bir bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız
feshedilecek.
Başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıllık süreyi aşmamak üzere aynı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar belirtilen nedenlerle atama yapılmaması, atamaların iptal edilmesi veya ölüm ve sözleşme feshi sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı listesindeki sıralamaya göre yedekler arasından atama yapılabilecek. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak.
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