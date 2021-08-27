Adalet turunun İstanbul durağında Umut Gündüz için pedal çevirecekler
'Umut için adalet herkes için adalet' turunun İstanbul ayağında Umut'a ses olmak için pedal çevrilecek. 29 Ağustos'ta Kadıköy'de yapılacak sürüşün devamında bir de forum gerçekleştirilecek.
Geçen yıl alkollü sürücü Çağdaş Şenyüz tarafından katledilen genç sporcu Umut Gündüz'ün ailesinin 1 Ağustos'ta başlattığı "Umut için adalet herkes için adalet" turu devam ediyor. 28 Ağustos'ta İstanbul'a varacak olan Gündüz ailesi burada Çorlu Tren Katliamı ve Suruç Katliamı aileleriyle görüşecek. Turun İstanbul ayağında bir de bisiklet sürüşü ve forum planlandı.
29 Ağustos Pazar 17.30'da Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda buluşacak olan bisikletliler, buradan Caddebostan Sahili'ne Umut için pedal çevirecek ve ardından orada Gündüz ailesinin adalet arayışına destek olmak ve bisikletli yaşamı tartışmak için bir forum düzenleyecekler.
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