Ölüm yıl dönümünde Beşiktaş'ta Umut Gündüz için pedal çevirdiler
İstanbul'daki dostları ölüm yıl dönümünde genç bisikletçi Umut Gündüz için Beşiktaş'ta bisiklet sürdü.
Geçtiğimiz yıl alkollü ve aşırı hızlı araç sürücüsü Çağdaş Şenyüz'ün çarpıp kaçması sonucu 19 yaşında aramızdan ayrılan bisikletçi Umut Gündüz'ün İstanbul'daki dostları bu sabah Beşiktaş'tan Kuruçeşme'ye pedal çevirdi.
Beşiktaş sahilinde yapılan basın açıklamasında Umut'un yalnızca son derece yetenekli bir sporcu değil aynı zamanda bu ülkenin ve dünyanın geleceğini dert edinen çalışkan bir komünist olduğu hatırlatıldı. Bugün Umut'u yaşatmanın en iyi yolunun onun gibi mücadele etmekten geçtiği vurgulandı. Bisikletli grup bisikletli cinayetlerinin "kaza" denip geçiştirilmemesi için, bisikletlilerin yollarda güven içinde pedallayabilmesi için, Türkiye'yi günün birinde enerji ve otomotiv tekellerinden kurtarmak için mücadele edeceklerini ilan etti.
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