Umut Gündüz için görülen davada tutuklama talebi reddedildi

24 Haziran 2021 Perşembe, 22:00

Geçtiğimiz yıl 15 Temmuz'da, Ankara'da alkollü bir sürücünün neden olduğu cinayet sonucu yaşamını yitiren bisikletçi Umut Gündüz'ün davasının ilk duruşması bugün (24 Haziran) görüldü.

MAHKEMEDEN TEPKİ ÇEKEN KARAR

Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme sanığın tutuklanmasına yönelik talebi reddetti.

Mahkeme heyeti, Umut'un ailesinin avukatlarının olayın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiği yönündeki talebini de reddetti.

Mahkeme, alkollü sürücünün neden olduğu cinayet olayına ilişkin "tarafların kusurunun tespiti için dosyanın adli tıp kurumuna gönderilmesi" yönünde karar verdi.

Duruşmanın ardından Umut Gündüz'ün yakınları hakime ve sanığın Çevik Kuvvet arasında korunmasına tepki gösterdi. Umut Gündüz'ün babası Menderes Gündüz, "Katil korundu, aklandı, paklandı. Buradan hiçbir şey çıkmayacak. Hakim görevini yapamadı, savcı ve avukatlarımız ona yardım etti... Burada tanıkları yönlendirerek, suçlayarak sanığı korumaya yönelik ifade almaya çalıştı. Hakime hanım söylenen sözleri çarpıtarak işine geldiği gibi anladı. Umut'u içerideki katil, bizi de Türkiye Cumhuriyeti'nin adaleti öldürdü" dedi.

Umut Gündüz’ün ailesi ve avukatları duruşma sonrası Ankara Adliyesi önünde de açıklama yaptı. Baba Menderes Gündüz hakime tepkisini sürdürerek, “15 Temmuz’da katil umudu öldürdü, 24 Haziran günü de 16. Asliye Ceza Mahkemesi hepimizin bu mücadelesini öldürdü” dedi.

DAVA ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA

Bugün saat 12.00'de Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava öncesi Umut'un ailesi ve dostları adliye önünde bir araya geldi.

Burada Umut'un ailesi adına bir açıklama yapılırken, "Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 272 bisikletli hayatını kaybetmiştir. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel bisikletli ölümleri durdurmak için emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz’ün 'Kasten Adam Öldürmek' suçundan yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını bekliyoruz" denildi.

4 AY TUTUKLU KALDI, 'UZUN TUTUKLULUK' DENİLİP SERBEST BIRAKILDI

Umut'un ailesi tarafından yapılan açıklama yaşananlar aktarılarak, "19 Yaşındaki, bisiklet sporcusu Umut Gündüz, 15 Temmuz 2020 Tarihinde, antrenman sonrası bisikletiyle evine giderken, trafik kurallarını ihlal ederek araç kullanan alkollü sürücünün arkadan çarpıp kaçması sonucu hayatını kaybetti. Umut Gündüz’ ün ölümüne sebep olan %100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz, 4 aylık tutukluluğunun ardından uzun tutukluluk neden gösterilerek, ilk duruşması yapılmadan ve UYAP sistemine bile işlenmeden serbest bırakıldı" denildi.

'BİSİKLETLİ ÖLÜMLERİ DURDURMAK İÇİN EMSAL BİR KARAR OLMASINI BEKLİYORUZ'

Tüm somut delillerin ortada olmasına rağmen sanık Çağdaş Şenyüz’ ün "Bilinçli Taksirle Adam Öldürmekten" Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanmasına karar verildiğinin vurgulandığı açıklamada davaya çağrı da yapılarak şöyle denildi:

"Olayın yaşandığı günden itibaren bugüne kadar geçen yaklaşık bir yıl boyunca bisikletli ölümlerin son bulması amacıyla, Umut Gündüz adına yürüttüğümüz Adalet Mücadelesinde, Umut Gündüz’ ün Ailesi, arkadaşları ve sevenleri olan bizler, 24 Haziran 12:00'de yapılacak ilk duruşmada, %100 kusurlu sanık Çağdaş Şenyüz’ün somut deliller ışığında, "Kasten Adam Öldürmek" suçlamasıyla Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu olarak yargılanmasını ve 19 yaşında, gelecek hayalleri kuran gencecik sporcu bir insanın hayatına son veren bu katilin en yüksek cezayı almasını istiyoruz.

Bisikletli ölümlere sebep olan sürücülerin trafik kazası denilerek cezasız bırakılması sonucunda her geçen gün ölümler artmaya devam etmektedir. Son iki yıl içinde buna benzer olaylar sonucu 272 bisikletli hayatını kaybetmiştir. Umut Gündüz davasının örnek bir dava olarak görülmesini ve alınacak kararın bundan sonraki zamanda yaşanması muhtemel bisikletli ölümleri durdurmak için emsal olması için sanık Çağdaş Şenyüz’ ün Kasten Adam Öldürmek Suçundan yargılanmasını ve en ağır cezayı almasını bekliyoruz."