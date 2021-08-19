Adana Altın Koza’nın sevilen ismi Kadir Beycioğlu yaşamını yitirdi
Adana Altın Koza’nın sevilen ismi Kadir Beycioğlu yaşamını yitirdi. Beycioğlu'nun ölüm haberi sosyal medya hesabından duyuruldu.
Dokuz Eylül Üniversitesi profesörlerinden Kadir Beycioğlu yaşamını yitirdi. Aynı zamanda Adana Altın Koza Film Festivali Direktörü olan Beycioğlu’nun ölüm haberi sonrası birçok ünlü isim başsağlığı mesajı yayımladı.
Kadir Beycioğlu'nun ölüm haberi Beycioğlu'nun Twitter hesabından şu sözlerle duyuruldu.
"Dostunuz, abiniz, kardeşiniz, öğretmeniniz Kadir Beycioğlu, oğlunun yanına gitti. Acımız çok büyük."
Adana Altın Koza Film Festivali resmi hesabından yapılan paylaşımda ise “Festival Direktörümüz sevgili Kadir Beycioğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Acımız çok büyük…” ifadelerine yer verildi.
Kadir Beycioğlu geçtiğimiz yıl oğlu Bora Beycioğlu'nu trafik kazasında kaybetmişti. 14 Ağustos’ta paylaşımda bulunan Kadir Beycioğlu, “Bugün en büyük acımızı yaşamaya başlayalı tam bir yıl bir yıl oldu. Derin ve tarifsiz…” ifadelerine yer vermişti.
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