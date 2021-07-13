Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı: David Luiz ile görüşüyoruz!

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, transferde vitesi düşürmeyeceklerinin mesajını verdi.

cumhuriyet.com.tr
13 Temmuz 2021 Salı, 19:42
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıkladı: David Luiz ile görüşüyoruz!
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Transfer sezonuna hızla giriş yapan Adana Demirspor'un durmaya niyeti yok.

Belhanda ve Balotelli gibi yıldızlarla anlaşan Adana Demirspor'un yeni hedefi Brezilyalı yıldız David Luiz.

Fikstür çekimi sonrası konuşan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, “David Luiz ile görüşmeler devam ediyor. İnşallah sonuçlandırmaya çalışacağız. Ücretleri yüksek olunca biraz müzakere etmek gerekiyor.” dedi.

Son olarak Arsenal'de forma giyen yıldız stoper, kariyerinde Chelsea ve Paris Saint Germain gibi dev kulüplerin formalarını terletti.


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