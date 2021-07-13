Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ı transfer etti.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gökhan Alsan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Gökhan Alsan" ifadesi kullanıldı.
Gökhan Alsan, daha önce Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor'da forma giymişti.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:
Erzurumspor’umuza Hoş Geldin Gökhan Alsan! pic.twitter.com/bRFNc8LTPB— BB Erzurumspor (@Erzurumspor) July 13, 2021
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