Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

AA
13 Temmuz 2021 Salı, 14:28
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan'ı renklerine bağladı
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TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Alsan'ı transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gökhan Alsan ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'umuza hoş geldin Gökhan Alsan" ifadesi kullanıldı.

Gökhan Alsan, daha önce Trabzonspor, Gaziantep Futbol Kulübü ve Samsunspor'da forma giymişti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gökhan Alsan transferini sosyal medyadan şu paylaşımla duyurdu:



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