Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti
Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli'yi transfer ettiğini açıkladı.
Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözlşeme imzaladı.
30 yaşındaki futbolcu, Schalke 04 formasıyla çıktığı 133 maçta gol kaydedemedi.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli transferini sosyal medyadan şu paylaşım ile duyurdu:
Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/ouh5aOcqe9— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 26, 2021
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