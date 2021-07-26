Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözlşeme imzaladı.

30 yaşındaki futbolcu, Schalke 04 formasıyla çıktığı 133 maçta gol kaydedemedi.

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli transferini sosyal medyadan şu paylaşım ile duyurdu:

Takımımız, Montpellier, Tottenham ve Paris Saint Germain’in yanı sıra son olarak Schalke 04 forması giymiş 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Benjamin #Stambouli ile 2 yıllık anlaşmaya varmıştır. pic.twitter.com/ouh5aOcqe9