Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti

Süper Lig temsilcisi Adana Demirspor, Fransız orta saha oyuncusu Benjamin Stambouli'yi transfer ettiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
26 Temmuz 2021 Pazartesi, 13:01
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli'yi transfer etti
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Adana Demirspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Adana Demirspor, geçtiğimiz sezon Schalke 04'te forma giyen Benjamin Stambouli ile 2 yıllık sözlşeme imzaladı.

30 yaşındaki futbolcu, Schalke 04 formasıyla çıktığı 133 maçta gol kaydedemedi.

Adana Demirspor, Benjamin Stambouli transferini sosyal medyadan şu paylaşım ile duyurdu:



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