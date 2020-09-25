Adana Demirspor, Chedjou'yu kadrosuna kattı

25 Eylül 2020 Cuma, 21:36

TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 35 yaşındaki Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, stoper Chedjou ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları giymişti.