Adana Demirspor, Chedjou'yu kadrosuna kattı
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 35 yaşındaki Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou'yu renklerine bağladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, 35 yaşındaki Kamerunlu stoper Aurelien Chedjou'yu renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, stoper Chedjou ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Chedjou, Fransa'da Lille ve Amiens ve Türkiye'de Galatasaray, Başakşehir ve Bursaspor formaları giymişti.
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