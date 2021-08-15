CANLI | Adana Demirspor Fenerbahçe'yi ağırlıyor
Fenerbahçe Adana Demirspor maçındaki 11'ini açıkladı.
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Fenerbahçe Adana Demirspor maçında 11'ler belli oldu.
Adana Demirspor: Muric, Kaan, Tayyip, Rassoul, Svensson, Sinan Kurt, Gökhan İnler, Belhanda, Castro, Akintola, Balotelli
Fenerbahçe: Altay, Tisserand, Attila, Novak, Gustavo, Zajc, Osayi, Ferdi, Mesut, İrfan, Samatta
ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Süper Lig'de 2021-22 sezonunun ilk haftasında ligin yeni ekibi Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak ve beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. Müsabakada hakem Ali Şansalan düdük çalarken, Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Yiğit Arslan yapacak.
ADANA DEMİRSPOR, 26 YIL SONRA GERİ DÖNDÜ
Mario Balotelli ve Younes Belhanda gibi transferlerle dikkat çeken Adana Demirspor, 26 yıl sonra ilk Süper Lig maçına çıkacak. Teknik direktör Samet Aybaba hiç sakatlık yaşamadıklarının altını çizerek, "Takımımız hazırlık maçlarında çok başarılıydı. Eksikler toparlandı ve oyuncular performans açısından çok güçlendi. Hiç sakatlık yaşamadık. Ekibimiz çok iyi çalıştı. Bu maça da kazanmak için çıkacağız" ifadelerini kullandı.
Adana Demirspor, yaz transfer döneminde şu ana dek Mario Balotelli, Younes Belhanda, Assamblonga, Svensson, David Akintola, Lucas Castro, Stambouli, Ferhat Kaplan, Metehan Mimaroğlu, Arijanet Muric ve Birkir Bjarnason'u kadrosuna kattı.
FENERBAHÇE KAYIPSIZ BAŞLAMAK İSTİYOR
Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan ve ligin ilk haftasında kayıp yaşamak istemeyen Fenerbahçe'de Enner Valencia, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pelkas, sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transfer Min-Jae Kim, kamp kadrosuna alınmadı.
Sarı-lacivertliler, yaz transfer döneminde şu ana kadar Steven Caulker, Serdar Dursun, Min-Jae Kim, Çağtay Kurukalıp ve Burak Kapacak'ı kadrosuna kattı.
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