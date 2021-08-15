Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa'daki maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un Avrupa kupalarında 19 Ağustos Perşembe günü oynayacağı maçları yönetecek hakemler belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray'ın play-off turunda Danimarka'nın Randers ekibi ile deplasmanda oynayacağı ilk maçı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Randers Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada Manzano'nun yardımcıları Diego Barbero ve Angel Nevado olacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Jose Maria Sanchez yapacak.
Avrupa Ligi'ne play-off turundan dahil olan Fenerbahçe'nin bu turda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile sahasında oynayacağı ilk müsabakada Fransız hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Ülker Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak maçta Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yardımcı, Jeremie Pignard ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalyan ekibi Roma ile sahasında yapacağı ilk maçı ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek. Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak maçta Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Nejc Kajtazovic üstlenecek.
Video Haberler
- Antalya’da orman yangını başladı
- Taliban, Afganistan’da 5 bin mahkumu serbest bıraktı
- Aç kalan domuzlar sahile indi
- Gölete düşen yavru köpeği elleriyle kurtardı
- Canlı yayın yaparken helikopter üzerine su boşalttı
- Nil Kaplumbağası böyle görüntülendi
- Eşya yüklü kamyon TEM’de devrildi
- Rus donanmasına ait römorkör İstanbul Boğazı’ndan geçti
- Japonya’da sel heyelana neden oldu: 3 ölü
- Lübnan’da akaryakıt tankeri patladı:20 ölü, 79 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Rusya’dan kiralanan yangın söndürme uçağı düştü
- Yarışmacının elendiği soru sosyal medyada gündem oldu
- Fehmi Koru'dan adaylık iddiası
- Ünlü modelden 'Hz. Ali' paylaşımı
- AKP’li Tevfik Göksu'ya tepki: Suçlusunuz
- İl Müftüsü toplanan parayla kendisine lüks araç aldırdı
- Tomruk deposunu kaldırmak isteyen eski kaymakam konuştu
- Çanakkale karartması!
- Alçı: Esas sorumluluk sizin
- Liboş nedir, kime denir?