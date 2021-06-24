İsntabulspor'da Cem Bağcı dönemi

İstanbulspor, takımın başına Cem Bağcı'nın getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Haziran 2021 Perşembe, 16:03
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İstanbulspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, yeni sezon için Cem Bağcı ile anlaşma sağlandığı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz Teknik Direktörlük konusunda Cem Bağcı ile anlaşma sağlamıştır. Kendisine başarılar diliyor, camiamız adına hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Son olarak Göztepe'de yardımcı antrenör olarak çalışan Cem Bağcı, Trabzonspor ve Kasımpaşa'da da görev almıştı.


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