Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı

24 Temmuz 2021 Cumartesi, 20:52

Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu formaların yarından itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve http://adanademirspor.com.tr'de satışta olacağı belirtildi.

Açıklamada, formalar için taraftarlardan lisanslı ürün alarak kulüplerine destek olmaları çağrısında bulunuldu.

Beyaz, siyah ve mavi-lacivert olarak tasarlanan formalar, kulübün sosyal medya hesabında tanıtıldı.

2021-2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve https://t.co/clAtSNjAos 'de satışta! Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol! #YeniBaştan #AdanaDemirspor #AdanaDemirStore pic.twitter.com/iteb8HApCS — Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 24, 2021



