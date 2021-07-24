Adana Demirspor yeni sezon formalarını tanıttı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezonda giyeceği formalarını tanıttı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2021-2022 sezonu formaların yarından itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve http://adanademirspor.com.tr'de satışta olacağı belirtildi.
Açıklamada, formalar için taraftarlardan lisanslı ürün alarak kulüplerine destek olmaları çağrısında bulunuldu.
Beyaz, siyah ve mavi-lacivert olarak tasarlanan formalar, kulübün sosyal medya hesabında tanıtıldı.
2021-2022 sezonu formalarımız 25 Temmuz Pazar gününden itibaren tüm Adana Demir Store mağazaları ve https://t.co/clAtSNjAos 'de satışta! Lisanslı ürün al, kulübüne destek ol! #YeniBaştan #AdanaDemirspor #AdanaDemirStore pic.twitter.com/iteb8HApCS— Adana Demirspor (@AdsKulubu) July 24, 2021
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