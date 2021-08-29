Adana Demirspor'a İtalyan teknik direktör iddiası

29 Ağustos 2021 Pazar, 20:18

Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba ile yolların ayrılmasının ardından hoca arayışları başladı. Listesine yerli ve yabancı birçok ismi dahil eden Mavi Şimşekler'de 47 yaşındaki Vincenzo Montella ön plana çıktı.

Adana Demirspor, teknik direktörlük görevi için Vincenzo Montella ile anlaştı. İtalyan hoca salı günü antrenmanda takımının başında olacak.

Son olarak Fiorentina'da görev alan Montella'nın ismi bir dönem Fenerbahçe ile de anılmıştı

Eski İtalyan futbolcu Montella teknik direktörlük kariyerine Roma'da başladı. 45 yaşındaki çalıştırıcı ardından Catania, Fiorentina, Sampdoria, Milan, Sevilla ve tekrar Fiorentina'da görev yaptı.

Kariyerinde 363 maça çıkan Montella 157 galibiyetle yüzde 43'lük kazanma yüzdesi yakaladı. 86 maçta berabere kalırken 120 ile yüzde 33'lük mağlubiyet oranına ulaştı. 10 Sezon boyunca görev yapan genç teknik adam toplamda 6 ayrı takımı çalıştırdı.

Kaynak: Ajansspor