Adana Demirspor'da Samet Aybaba görevinden ayrıldı

29 Ağustos 2021 Pazar, 13:12

Adana Demirspor'un sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, Samet Aybaba ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer aldı:

"Çok değerli Adana Demirpor taraftarları, aldığımız karar gereği Samet Aybaba hocamız ile yaptığımız görüşmede anlaşarak yollarımızı ayırma kararı aldık.

İki taraf için de hayırlı uğurlu olsun. Samet Aybaba'ya bugüne kadar vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eder, sonraki hayatında sağlık, huzur, başarılar dileriz."

3 HAFTADA 2 BERABERLİK

Süper Lig'de yeni sezona Samet Aybaba yönetiminde başlayan Adana Demirspor, ligin ilk haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi.

Ligin 2. haftasında Kayserispor'la, cuma günü ise Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Adana ekibi, 3 haftada 2 puan topladı.

Adana Demirspor'un paylaşımı: