Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

15 Temmuz 2021 Perşembe, 12:16

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un yeni transferlerinden Norveçli sağ bek Jonas Svensson, iyi bir takım olacaklarını söyledi.



Mavi-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalayan 28 yaşındaki Svensson, takımının Bolu kampında yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'dan birkaç ay önce teklif aldığını söyledi.

"ADANA DEMİRSPOR'DA OYNAYACAĞIM İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"

Kontratı bittikten sonra herhangi bir kulüple anlaşma yapmadığını belirten Svensson, "Uzun süredir de Hollanda'daydım. Son gelişen olaylarla burası daha çok ilgili çekmeye başladı. Şehri ziyaret ettim. Şehri ve insanları sevdim. Türkiye'deki futbol hakkında çok şey duydum. O yüzden çok heyecanlıyım, bir an önce başlamak istiyorum. Buraya gelmeden Adana Demirspor'u bilmiyordum. Büyük bir kulüp olduğunu duyduğumda sosyal medyadan pek çok görüntülerini izledim. Menajerlerim takımdan Pa Dibba ile iletişime geçtiler. Ondan kulüp ve taraftarlarla alakalı çok iyi şeyler duydum. Taraftarla buluşacağım ve yeni statta oynayacağım için çok heyecanlıyım, dört gözle bekliyorum." diye konuştu.

"İLK MAÇI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Svensson, gençken orta sahada da oynadığını vurgulayarak, "O yüzden biraz ofansif bir sağ bek oyuncusuyum. Kendim hakkında çok fazla konuşmayı sevmiyorum, göstermeyi tercih ederim. Yüzde 100'ümü vereceğimden ve çok çalışacağımdan emin olabilirsiniz. Yapılan transferlerle kulübün Süper Lig'i ne kadar ciddiye aldığını gördüm. Çok önemli transferler yapıldı. İyi bir takım olacağız. Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var. Onlarla buraya gelmeden önce tanıştım. Çok heyecanlıyım, güzel şeyler olacağını düşünüyorum. İlk maçı dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe ile oynayacağımız için çok heyecanlıyım. Başlangıç için güzel bir maç olacak. Bu maç evimizde olacak ve o yüzden ayrı bir heyecanım var. Taraftara tek mesajım 'gelin ve izleyin." ifadelerini kullandı.