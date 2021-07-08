Adana Demirspor'un yeni transferi Balotelli, 9 numaralı formayı giyecek
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un yeni transferi Mario Balotelli, yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek.
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Adana Demirspor’un yeni transferi Mario Balotelli, 9 numaralı forma giyecek.
Mavi-lacivertli ekip, İtalyan golcü Mario Balotelli ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Takımın kaptanı Gökhan İnler ise sosyal medyada Mario Balotelli’yle çekildiği fotoğrafı paylaştı.
Fotoğrafta İnler ve Balotelli’nin birlikte 9 numaralı formayı tuttukları görüldü.
Mavi-lacivertli kulüp, transferi "Tarih: 7 Temmuz 2021 Çarşamba. Bugün Adana Demirspor’umuzun tarihine adını altın harflerle yazdıracak bir transfer gerçekleşti. Dünya yıldızı Mario Balotelli, takımımızla 3 yıllık resmi sözleşmeyi imzaladı. Süper Mario, gollerini artık mavi–lacivertli forma için atacak." diyerek duyurmuştu.
30 yaşındaki hücum oyuncusu, daha önce Inter ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve lig şampiyonlukları yaşayıp, Manchester City ile de Premier Lig şampiyonluğu elde etti.
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