Adana’da çiftlik evinde beslenen timsaha el konuldu

Adana'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen timsaha el koydu, çiftlik evinde besleyen kişiye de yasal işlem uyguladı.

DHA
06 Nisan 2021 Salı, 11:00
Adana’da çiftlik evinde beslenen timsaha el konuldu
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Adana'da bir çiftlik evinde timsah beslendiği ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 7’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Söz konusu adrese giden ekipler, özel bölmede Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme’ye (CITES) tabi olan timsahın beslendiğini belirledi. Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye sokulan timsaha el koyarken, besleyen kişiye de yasal işlem uyguladı.

Timsah, veteriner hekimce yapılan kontrolün ardından Tarsus Hayvanat Bahçesi’ne teslim edildi.


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