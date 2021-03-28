Allı turnaların toplu ölümü araştırılıyor
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki sahilde ölü bulunan 9 allı turna, kesin ölüm nedenleri araştırılmak üzere İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından teslim alındı.
İzmir'in Bayraklı ilçesindeki sahilde 9 flamingo ölü bulunmuştu. Türkiye'de 'allı turna' da denilen kuşlarla ilgili ihbar üzerine bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı bünyesinde görevli uzman personel, flamingoları uygun koşullarda saklanmak üzere İzmir Doğal Yaşam Parkına götürmüştü.
Toplu halde ölü bulunan kuşlar, resmi temaslar sonrasında gerekli bilimsel inceleme ve tespitler yapılmak üzere bu konudaki yetkili kurum İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından teslim alındı.
Flamingoların toplu ölüm nedenlerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün yapacağı incelemenin ardından ortaya çıkacağı açıklandı.
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