Adana'da şafak vakti IŞİD operasyonu: 7 gözaltı
Adana'da terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 7 kişi gözaltına alındı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta IŞİD içerisinde "savaşçı", "güvenlik", "infazcı", "istihbaratçı", "emir" olarak görev yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti.
Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, bu sabah şafak vakti operasyon için harekete geçti. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 3'ü Suriye, 4'ü Irak uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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