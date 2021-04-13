Adana'da şafak vakti IŞİD operasyonu: 7 gözaltı

13 Nisan 2021 Salı, 07:39

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye ve Irak'ta IŞİD içerisinde "savaşçı", "güvenlik", "infazcı", "istihbaratçı", "emir" olarak görev yaptığı öne sürülen yabancı uyruklu 7 kişiyi tespit etti.

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, bu sabah şafak vakti operasyon için harekete geçti. Özel Harekat polislerinin demir kapılarını koçbaşlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 3'ü Suriye, 4'ü Irak uyruklu 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



