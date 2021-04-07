11 ilde IŞİD operasyonu: 27 gözaltı

07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:28

İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ülke genelinde yapılabilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışmada, terör örgütü IŞİD'e yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticileri olduğu belirlenen Suriye uyruklu 27 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru içeren doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.