11 ilde IŞİD operasyonu: 27 gözaltı

Osmaniye merkezli 11 ilde terör örgütü IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında oldukları belirlenen, örgütün sözde emirleri olduğu belirtilen Suriye uyruklu 27 şüpheli yakalandı.

DHA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 10:28
11 ilde IŞİD operasyonu: 27 gözaltı
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İl Jandarma Komutanlığı tarafından, ülke genelinde yapılabilecek sansasyonel eylemlerin önlenmesine yönelik çalışmada, terör örgütü IŞİD'e yönelik Osmaniye merkezli İstanbul, Bursa, Yalova, Konya, Ankara, Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Suriye’deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı olarak faaliyet gösteren örgütün sözde emir konumundaki yöneticileri olduğu belirlenen Suriye uyruklu 27 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru içeren doküman ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


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