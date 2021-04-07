FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerinin malvarlıkları donduruldu
Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.
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