FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerinin malvarlıkları donduruldu

Aralarında FETÖ ve PKK terör örgütlerinin elebaşları ile sözde üst düzey yöneticilerinin yer aldığı 377 kişinin Türkiye'deki malvarlıkları donduruldu.

AA
07 Nisan 2021 Çarşamba, 02:15
FETÖ ve PKK terör örgütü üyelerinin malvarlıkları donduruldu
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