Adana’da uyuşturucu operasyonları: 48 gözaltı

23 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:32

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kentte 25 Temmuz ile19 Ağustos tarihleri arasında yaptığı uyuşturucu operasyonlarının bilançosu açıklandı.

Buan göre operasyonlarda 10 kilo 861 gram gram toz esrar, 500 gram skunk tabir edilen uyuşturucu madde, 5 bin adet uyuşturucu hap, 4 bin 928 kök kenevir bitkisi, 50 gram metamfetamin, 18 gram sentetik bonzai ele geçirildi.

Uyuşturucularla ilgili gözaltına alınan toplam 48 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



