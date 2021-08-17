Uyuşturucu ve silahlarla yakalanan isim hakkında karar
Aracından ruhsatsız silahlar ve el bombası çıkan; görevdeki polisleri tehdit eden Sadık Yıldırım serbest bırakıldı.
Aracından ruhsatsız silahlar ve el bombası çıkan; görevdeki polisleri tehdit eden Sadık Yıldırım serbest bırakıldı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sadık Yıldırım, "Tahliye oldum, Ankara'dayım." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AKP İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile fotoğrafları olan Sadık Yıldırım, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, uygulama yaparken bir otomobili durdurulmuştu.
POLİSLERİ TEHDİT ETMİŞTİ
Otomobilinde uyuşturucu bulunan Yıldırım, gözaltına alınmıştı. Ardından Yıldırım, emniyette işlemlerin yapıldığı sırada kendi sosyal medya hesabından polisleri tehdit etmişti.
Yıldırım, "En fazla iki saate çıkarım ben, istediğiniz kadar uğraşın, bana haddimi bildirmeye çalışan hadsiz memur kardeşim şimdi yedim seni, kim aldırdı bizi, en fazla 18 kişi yola gidiyoruz diye çete mi olduk" demişti. Daha sonra Yıldırım serbest bırakılmıştı.
İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI
Yıldırım, konunun medyada gündeme gelmesiyle tekrar gözaltına alınmıştı. Evinde silahlar ele geçirilen Yıldırım, mahkemeye sevk edilmişti.
Bugün ise gazeteci Erk Acarer Twitter hesabından, Yıldırım'ın ikinci kez serbest bırakıldığına dair açıklamayı paylaştı.
İşte o paylaşım:
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