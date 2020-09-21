Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Yunus Murat Ceylan getirildi
Adanaspor'da teknik direktörlük görevine Yunus Murat Ceylan getirildi.
TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un, teknik direktörlüğüne Yunus Murat Ceylan getirildi.
Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fatih Akyel'in ayrılmasının ardından teknik direktörlüğe Yunus Murat Ceylan'ın getirildiği belirtildi.
Açıklamada yeni teknik direktör Ceylan'ın bir dönem Adanaspor'da forma giydiği de bildirildi.
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