Adanaspor'dan Yohan Roche açıklaması

Adanaspor, Fransa Ligue 2 ekibi Rodez'in stoperi Yohan Roche'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

AA
18 Temmuz 2021 Pazar, 21:41
Adanaspor'dan Yohan Roche açıklaması
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 TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, stoper Yohan Roche'yi renklerine bağladı.

Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Beninli oyuncunun 2 yıl süreyle kadroya dahil edildiği belirtildi.

Yohan Roche daha önce Fransa 2. Lig ekibi Rodez'de forma giymişti.



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