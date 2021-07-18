Adanaspor'dan Yohan Roche açıklaması
Adanaspor, Fransa Ligue 2 ekibi Rodez'in stoperi Yohan Roche'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, stoper Yohan Roche'yi renklerine bağladı.
Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 24 yaşındaki Beninli oyuncunun 2 yıl süreyle kadroya dahil edildiği belirtildi.
Yohan Roche daha önce Fransa 2. Lig ekibi Rodez'de forma giymişti.
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