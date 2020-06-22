Adaylık açıklayan Atıcı: Yüzde ‘30’un üzerine çıkarız’
CHP’de 37. Olağan Kurultay hazırlıkları sürerken, eski Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, genel başkanlık için aday adaylığını açıkladı. Hazırladığı “Reform Hareketi Manifestosu” ile parti içi demokrasi vurgusu yapan Atıcı, “CHP’yi iktidara taşıyacak model sokak örgütlenmesi. Sokak bizi yüzde 30’un üzerine taşıyor. Kurtarıcı olduğumuzu her mahalle ve sokakta insanlara temas ederek duyurmamız gerekiyor” dedi.
Koranavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve temmuz ayının sonunda yapılması beklenen CHP 37. Olağan Kurultayı’nda genel başkanlık için aday adaylığını açıklayan Atıcı, Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu.
CHP’nin 70 yıldır tek başına iktidar olamadığını belirten Atıcı, “Şu ana kadar CHP’nin örgütlenme modeli bizi iktidara taşımak için yeterli olamamıştır. İyi ve güçlü bir örgütlü yapımız var ancak 70 yıldır tek başına iktidar olamıyoruz. İktidar olmak için sokak örgütlenmemizi artırmalıyız. Örgütlenme yapısını seçim dönemlerinde değil, her an canlı tutmalıyız. Biz bunu hedef koyarak yola çıktık” dedi.
İktidara giden yolun “mahalle mahalle, sokak sokak örgütlenmeden” geçtiğini kaydeden Atıcı, “Şu an sokağa inip çalışacak 200 bin insana ihtiyacımız var. Bu örgütlenme modeli bizi yüzde 30’un üzerine taşıyor. Hedef kitlemiz bir partiye sıkı sıkıya bağlı olmayan seçmenler olmalı. Biz bu seçmene ulaşmak zorundayız. Sürekli yurttaşlarla temas halinde olan CHP bize kazandırır. Bizim 70 yıldır iktidar olamayışımızın bir nedeni de kurtarıcı lider arayışımızdır. Bizi alıp iktidara taşıyan bir lider arıyoruz. Parti içindeki demokrasiyi de harekete geçirerek örgütün her aşamasına önseçim getirir ve örgütü aktif kılarsak başarı kaçınılmazdır” diye konuştu.
‘CHP’YE İHTİYAÇ VAR’
Adaylık öncesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de görüştüklerini kaydeden Atıcı, “Kendisiyle iki kez görüşmem oldu. Adaylığımı açıkladıktan sonra kendisinden destek istedim. 2010 yılında Kılıçdaroğlu genel başkan olarak partiyi yüzde 20,9 oy oranı ile devraldı. 2011’de genel seçimler yapıldı ve genel başkan koltuğuna bile ısınmadan CHP’nin oy oranı yüzde 25,9’a çıktı. Müthiş bir sıçrama yakalandı. Fakat daha sonra yapılan her seçimde CHP’nin oy oranı düştü. Yerel seçimlerde başarı sağladık, dememiz için zamana ihtiyacımız var. Türkiye’nin CHP’ye ihtiyacı var. CHP’nin Türkiye’nin koşullarına göre kendini reforme etmesi ve parti içi demokrasiyi hâkim kılması ile bu zorlu süreci aşmasında taşın altına eline koyması gerekiyor” değerlendirmesini yaptı.
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