ADD’de Genel Başkanlık için 4 aday yarışıyor

10 Haziran 2021 Perşembe, 11:09

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD)’nde Genel Kurul heyecanı başladı. Koronavirüs salgını tedbirleri nedeniyle bir yıldır ertelenen Genel Kurul'un 25-27 Eylül 2021 tarihinde yapılması bekleniyor. Bin 200 delegenin belirleyeceği genel başkanlık için yarışan Tolga Kale, Hüsnü Bozkurt, Türker Ertürk ve Ayhan Yalçınkaya'nın Genel Yönetim Kurulu üye listeleri ise henüz netleşmedi.

ADAYLAR ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

ADD Manisa Gençlik Kolları’ndan gelen ve Ege bölgesi başta olmak üzere uzun yıllardır örgütte çalışma yürüten Tolga Kale’ye mevcut ADD Genel Yönetim Kurulu (GYK)’ndan 13 ismin destek verdiği ifade ediliyor. Kale ve onu destekleyen GYK üyeleri yurt çapında şubelere ve delegelere ziyaretlerde bulunuyor. Kale, "Sorunları biliyoruz. Örgütün içindeyiz, projelerimizle geliyoruz. Tek liderimiz Mustafa Kemal Atatürk'tür" diyor.

Genel Başkanlık için aday olan ve yaklaşık bir yıldır faaliyetlerini sürdüren CHP 25. Dönem Milletvekili Dr. Hüsnü Bozkurt ise şubelere ziyaretlerde bulunuyor ve delegelerle zoom toplantıları yapıyor. ADD Konya Şube kurucusu da olan Bozkurt, bir süre önce ADD üyelerine çağrısında; “Bugün Atatürkçü devrimcilerin en önemli görevi, Muammer Aksoy’un örgütünü ayağa kaldırarak Cumhuriyetin kurucu ayarlarına dönme hedefini halkımızın önüne koymaktır” ifadelerini kullanmıştı.

2020 yılı Kasım ayında ADD Genel Başkanlığı için aday olduğunu duyuran ve bir bildiri yayınlayan Emekli Amiral Türker Ertürk de yoğun bir faaliyet içerisinde. Çeşitli ziyaretlerde bulunan ve toplantılar gerçekleştiren Ertürk, Atatürkçü devrimcilerin en önemli görevinin Muammer Aksoy’un örgütünü ayağa kaldırarak, Cumhuriyet’in kurucu ayarlarına dönme hedefini halkın önüne koymak olduğunu belirtiyor.

CHP eski PM Üyesi ve Gençlik Kolları eski Genel Başkanı Ayhan Yalçınkaya da ADD’de başkanlık yarışına katılan bir diğer isim. Ocak ayı başında adaylığını açıklayan ve ardından ilk ziyaretini Mersin Şube’ye yapan Yalçınkaya, ekibiyle birlikte gelenekten aldıkları güçle geleceğe yürüdüklerini ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nde Mustafa Kemal’lerin bitmeyeceğini vurguluyor. Yalçınkaya da diğer adaylar gibi ziyaretlerini ve görüşmelerini sürdürmeye devam ediyor.