ADD'li başkanlardan 3 Mart Devrim Yasaları açıklaması

02 Mart 2021 Salı, 12:17

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) şube başkanları tarafından, 3 Mart 1924’te TBMM’de kabul edilen devrim yasalarının yıl dönümü üzerine açıklama yapıldı. 97 yıl önce kabul edilen devrim yasaları, “Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığının kaldırılmasına, Öğretimin Birleştirilmesine ve Halifeliğin Kaldırılmasına” ilişkindi.

ADD Antalya Şube Başkanı İbrahim Daş tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, “3 Mart Devrim Yasaları milli birliğimizin temel harcıdır” ifadeleri kullanıldı. ADD Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman ise “Bu yasalarla din temelli devletin yerini laik devlet alırken, dinin siyasete alet edilmesi de engellenmiştir” açıklamasında bulundu.

ADD Antalya Şube Başkanı'nın açıklaması şöyle:

"Çanakkale Zaferi ile başlayıp Cumhuriyetin ilanıyla taçlanan Kurtuluş Savaşı bitmiş yeni bir ulus yaratmak için kuruluş mücadelesi başlamıştı. Çok önemli devrim yasalarının hayata geçtiği yıllardı.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK; emperyalizmin değil Türk Milletinin çıkarlarını önde tutarak çıkardığı önemli devrimlerden bazıları 3 Mart 1924’de yasalaşmıştır. 3 Mart 1924’te halifelik kaldırılmış, Şer-iye ve Evkaf Bakanlığı sonlandırılmış ve Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile eğitim öğretim birliği sağlanmıştır.

Bir ulus devlet yaratmak için emperyalizm ile bağ kuran halifelik makamı kaldırılırken 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek halk iradesi egemen kılınmıştır. Üretim ve ekonomik ilişkilerin tek elde, tek dilde, tek para birimi ile yapılabilmesi için üniter devlet inşası için dil birliği gerekliydi.

TBMM kuruldu kurulalı oybirliğiyle Türkçe, Devletin dili ilan edildiği ve dil birliği sağlandığı için, eğitim öğretim birliği sağlanarak bir ileri aşamaya geçildi. Üçüncü olarak da asker siyaset ilişkisini ayırmak için “Genel Kurmay Bakanlığı” kaldırılmıştır. Genel Kurmay Başkanlığı kurularak askerin Cumhuriyeti koruma ve kollama görevi dışında siyasete karışması önlenmiş oldu.

Üretim ilişkilerini düzenleyen, ekonomik pazarı teke indiren, halkın iradesini egemen kılan, 'Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye Halkına Türk Milleti denir' sözünün ışığında, yurttaşlık temelinde bir millet oluşturan, Anadolu insanının bir olduğunu, eşit ve kardeş olduğunu ilan eden 3 Mart devrim yasaları Cumhuriyet devriminin en önemli yasalarıdır…

Eğitimin illere ve bölgelere göre sürdürülmesi pandemi gerekçesi ile gündeme gelmiştir. Bir yandan yeni Anayasa yapma hazırlıkları konuşulurken bir yandan da eğitimin yerel yönetimlere devri dillendirilmektedir.

Unutulmamalıdır ki millet olmanın en temel unsurlarından biri de toprak olduğu kadar eğitimdir. Eğitimin etnik ve dinsel yapıda sürdürülmesi Türk Milleti’ni yok eder… Tarihi hataların telafisinin mümkün olmadığı günlerden geçiyoruz.

Büyük Ortadoğu Projesi’nin Türkiye’ye yönelik tehlikelere karşı yetkilileri geçen zaman içinde defalarca uyarma görevimizi yaptık. Sorumluluk duyan tüm vatanseverlerin uyarılarına rağmen izlenen yanlış politikalar sonucu ne yazık ki Türkiye tehlikeli bir noktaya sürüklenmiştir…

Türkiye’nin birlik ve bütünlüğünü korumak tüm kesimlerin tarihi görevidir…"

ATATÜRK DEVRİMLERİNİN TEMELİ

ADD Eskişehir Şube Başkanı Azmi Kerman ise şu açıklamayı yaptı:

“3 Mart 1924 Cumhuriyet tarihimizin dönüm noktalarından birisidir. Bu tarihte laik Cumhuriyetimizin, Atatürk devrimlerinin temelleri atılmış, 'Devrim yasaları' kabul edilmiştir. 3 Mart 1924 tarihinde TBMM’de kabul edilen üç temel yasa ile; 'Hilafet kaldırılmış, Öğrenim Birliği Yasası kabul edilmiş, Din İşleri ve Vakıflar Bakanlığı kaldırılmıştır”.

Büyük Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı verilerek kurulan Türkiye Cumhuriyeti gerçek kimliğini bu yasalarla kazanmıştır. 3 Mart 1924 Türk Aydınlanmasının başlangıç günüdür. Bu yasalarla din temelli devletin yerini laik devlet alırken, dinin siyasete alet edilmesi de engellenmiştir. Eğitim, çok başlılıktan kurtarılmış, çağdaş ve laik eğitime geçilmiştir. Gene bu devrim yasaları ile ümmet zihniyetinden millete, kul olmaktan yurttaşlığa adım atılmıştır.

97 yıl önce çıkarılan bu yasalarla İslam coğrafyasında ilk kez devleti laikleştirerek örnek olan ve çağdaşlaşmanın yolunu açan ülkemizin bugün geldiği nokta içler acısıdır. Çıkarılan yasalarla eğitim çıkmaza sokulmuş, bilimsel eğitimden uzaklaşılırken, 'Öğrenim Birliği Yasası' adeta yok edilmiştir. Eğitim alanında yapılanlar Cumhuriyet atılımlarını değiştirmeye yöneliktir. Yaşadığımız dönemde din referanslı okulların önü açılmış, çağdaş ve Atatürkçü bireyler yetiştirmek yerine öğrenciler tarikat ve cemaatlerin kucağına itilmiştir. Diğer yandan hilafet özlemleri artık çeşitli platformlarda rahatlıkla dile getirilirken, Türkiye’nin laik yapısına yönelik tehditler giderek artmaktadır.

Devrim Yasalarının 97. yıldönümünde, 3 Mart Çarşamba günü saat 12.00’de Vilayet Meydanı’nda buluşuyoruz. Atatürk devrimcileri olarak, Cumhuriyetin temeli olan bu yasalara her koşulda sahip çıkacağız.”