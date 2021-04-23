Milli sporcumuz Tokyo vizesini aldı

23 Nisan 2021 Cuma, 11:50

Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda erkekler eleme müsabakalarında dün yarışan millilerimiz, dokuz sporcumuz ile finale kalmaya hak kazandı. 84.032 puan ile kota almaya hak kazanan sporcumuz Adem Asil, Tokyo Olimpiyatları için önemli bir başarı elde etti.

22 yaşındaki genç milli jimnastikçimiz, Tokyo Olimpiyatları biletini almaya hak kazanan beşinci sporcumuz oldu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu, sosyal medya hesabından milli sporcularımızın başarısını şu paylaşımla duyurdu:



