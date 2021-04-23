Milli sporcumuz Tokyo vizesini aldı
Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda milli sporcumuz Adem Asil, Tokyo'da düzenlenecek Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.
Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası’nda erkekler eleme müsabakalarında dün yarışan millilerimiz, dokuz sporcumuz ile finale kalmaya hak kazandı. 84.032 puan ile kota almaya hak kazanan sporcumuz Adem Asil, Tokyo Olimpiyatları için önemli bir başarı elde etti.
22 yaşındaki genç milli jimnastikçimiz, Tokyo Olimpiyatları biletini almaya hak kazanan beşinci sporcumuz oldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonu, sosyal medya hesabından milli sporcularımızın başarısını şu paylaşımla duyurdu:
Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası’nda erkekler eleme müsabakaları sona erdi.— Türkiye Cimnastik (@turkcimfed) April 22, 2021
Takımımız toplamda dokuz final elde etti
Sporcularımızı tebrik ediyor, finallerde başarılar diliyoruz pic.twitter.com/Iz6GaKQ4Jf
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